Число погибших при давке в Сеуле россиянок увеличилось до четырех

Фото: James Lee/Global Look Press

Полицейские охраняют место давки в Сеуле, Южная Корея

Число погибших граждан России в результате давки в центре Сеула увеличилось до четырех, сообщил в беседе с РИА Новости представитель посольства РФ в Южной Корее. В ведомстве отметили, что четвертой погибшей также стала женщина. Этнически она может быть кореянкой, однако у нее нашли российский паспорт.

Всего четыре гражданки РФ погибли. Судя по имени, погибшая этническая кореянка, полиция Южной Кореи определила, что она числится как гражданка России, — говорится в сообщении диппредставительства.

ЧП произошло в Сеуле в районе Итхэвон, известном как один из центров ночной жизни южнокорейской столицы. 29 октября десятки тысяч человек отправились туда праздновать Хеллоуин. По последним данным, жертвами трагедии стали как минимум 169 человек, еще более 80 получили травмы. К утру 30 октября власти получили уже 3757 заявлений о пропаже граждан. По данным СМИ, среди погибших числятся 22 иностранца — в давке погибли граждане Китая, Норвегии, России, Ирана, Узбекистана и других стран.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил общенациональный траур в связи с произошедшим.

Причиной случившегося могло стать появление знаменитости в популярном районе баров и дискотек Итхэвон. Об этом сообщает телеканал YTN. По его данным, ажиотаж мог возникнуть после того, как в толпе прошел слух о том, что в одном из баров видели популярного исполнителя.