Число погибших из-за шторма «Налджи» на Филиппинах превысило 150 человек

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Обрушившийся на Филиппины тропический шторм «Налджи» затронул более 4,62 млн человек, следует из отчета Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий. Из них 156 человек погибли от стихии, 37 — числятся пропавшими без вести, передает ТАСС.

По данным агентства, филиппинскую территорию шторм покинул 31 октября, однако до сих пор 1,02 млн перемещенных лиц находятся в 954 эвакуационных центрах. Удар стихии спровоцировал наводнения и оползни в 13 регионах республики.

Шторм уничтожил более 3,1 тысячи домов и повредил еще 31,5 тысячи. Всего от стихии пострадали 722 инфраструктурных объекта, ущерб оценивается в 4,3 млрд песо ($73,88 млн). Повреждены 508 дорог и 120 мостов. В 522 городах объявлен режим бедствия. В ряде муниципалитетов существуют проблемы со связью и с водоснабжением.

Сельскому хозяйству Филиппин был нанесен ущерб в 3,08 млрд песо ($52,89 млн). Правительство страны выделило на оказание помощи 167,4 млн песо ($2,87 млн).

Ранее стало известно, что Куба полностью осталась без электроснабжения. Генерирующая система острова не работала после прохождения урагана «Иэн». Сбой подключения произошел на западе, востоке и в центральной части острова. Специалисты обещали восстановить электроснабжение постепенно.