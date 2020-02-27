https://static.news.ru/photo/fc03b112-59c4-11ea-ae77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Keystone Press Agency/Global Look Press

Государственный комитет по вопросам здравоохранения и гигиены КНР рассказал о новых жертвах коронавируса в стране. По данным ведомства, за 27 февраля в материковом Китае умерли 44 человека.

Общее число жертв недуга достигло 2788, сообщает ТАСС. Агентство отмечает, что число подтверждённых случаев заражения коронавирусом увеличилось до 78 824. Врачи вылечили и выписали из больниц 36 117.

Ранее NEWS.ru сообщал, что за 26 февраля жертвами коронавируса в стране стали 29 человек. Это минимальная цифра за последний месяц. Показатель смертности от коронавируса в Китае составляет 3,49%. В провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Россией, зафиксировано 12 летальных исходов от пневмонии.