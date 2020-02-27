Государственный комитет по вопросам здравоохранения и гигиены КНР рассказал о новых жертвах коронавируса в стране. По данным ведомства, за 27 февраля в материковом Китае умерли 44 человека.
Общее число жертв недуга достигло 2788,
Ранее NEWS.ru сообщал, что за 26 февраля жертвами коронавируса в стране стали 29 человек. Это минимальная цифра за последний месяц. Показатель смертности от коронавируса в Китае составляет 3,49%. В провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Россией, зафиксировано 12 летальных исходов от пневмонии.
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