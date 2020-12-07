Число госпитализированных с неизвестной болезнью в Индии превысило 500

https://static.news.ru/photo/dfcd6628-391b-11eb-8c4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Naveen Sharma/Global Look Press

Более 500 человек за три дня доставлены в больницы в городе Элуру в штате Андхра-Прадеш на юге Индии, диагноз не установлен.

Утром 8 декабря в стационарах остаются около 140 человек с загадочной болезнью, симптомы которой включают в себя рвоту и боли в спине, сообщил глава правительственной больницы Элуру доктор Мохан.

По данным некоторых СМИ, на резкое ухудшение самочувствия жаловались около 800 человек в Элуру и близлежащих районах, но не всем им потребовалась госпитализация, передаёт ТАСС.

За время вспышки заболевания умер один человек.

Минздрав Индии создал рабочую группу, в которую вошёл вирусолог, она направлена в Элуру из Нью-Дели. Также в регион командированы специалисты из Института медицинских исследований, Национального института питания, представительства ВОЗ.

По данным издания News Minute, согласно предварительным результатам исследования, причиной болезни является отравление хлорорганическими пестицидами, которые используются в сельском хозяйстве и для борьбы с москитами, в частности дихлордифенилтрихлорэтаном.

Как писал NEWS.ru, ранее медики взяли у заболевших в Индии анализы крови, спинномозговой жидкости, сделали им компьютерную томографию и тесты на коронавирус, но не смогли определить, что же произошло. Власти проверили более 57 тысяч домов, исследовали питьевую воду на наличие тяжёлых металлов, но не обнаружили какой-либо аномалии.