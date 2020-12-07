Число госпитализированных с неизвестной болезнью в Индии превысило 500

Более 500 человек за три дня доставлены в больницы в городе Элуру в штате Андхра-Прадеш на юге Индии, диагноз не установлен.
Утром 8 декабря в стационарах остаются около 140 человек с загадочной болезнью, симптомы которой включают в себя рвоту и боли в спине, сообщил глава правительственной больницы Элуру доктор Мохан.
По данным некоторых СМИ, на резкое ухудшение самочувствия жаловались около 800 человек в Элуру и близлежащих районах, но не всем им потребовалась госпитализация,
За время вспышки заболевания умер один человек.
Минздрав Индии создал рабочую группу, в которую вошёл вирусолог, она направлена в Элуру из Нью-Дели. Также в регион командированы специалисты из Института медицинских исследований, Национального института питания, представительства ВОЗ.
По данным издания News Minute, согласно предварительным результатам исследования, причиной болезни
Как писал NEWS.ru, ранее медики взяли у заболевших в Индии анализы крови, спинномозговой жидкости, сделали им компьютерную томографию и тесты на коронавирус, но не смогли определить, что же произошло. Власти проверили более 57 тысяч домов, исследовали питьевую воду на наличие тяжёлых металлов, но не обнаружили какой-либо аномалии.