Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения Китая обнародовал новые данные о жертвах коронавируса. В течение 1 марта на территории страны ушли из жизни из-за недуга 42 человека.
Общее число летальных исходов достигло цифры 2912,
Подтверждённых случаев заражения на территории континентального Китая зафиксировано 80 тыс. Вылечиться от недуга смогли более 44 тыс. человек.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 25 февраля в Китае ушли из жизни 52 человека. После этого дня число ежедневных жертв не превышало 50. За 29 февраля зарегистрировано 35 летальных исходов, из них 34 — в провинции Хубэй.
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