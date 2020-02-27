Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР заявил, что за 26 февраля жертвами коронавируса в стране стали лишь 29 человек. Это минимальная цифра за последний месяц.
Общее число жертв недуга в Китае достигло 2744 человека,
С момента вспышки пневмонии в стране оказались заражёнными более 78,4 тыс. человек, из них более 32,4 тыс. уже выздоровели. Показатель смертности от коронавируса по стране составляет 3,49%.
В провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Россией, зафиксировано 12 летальных исходов от пневмонии. Всего там заразились 480 человек, из которых 262 уже вылечились.
Ранее NEWS.ru сообщал, что каждый новый день в Китае от нового коронавируса умирает всё меньше и меньше людей. За 25 февраля ушли из жизни 52 человека, а днём ранее страна потеряла 71 человека. Показатель смертности был равен 3,47%.
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