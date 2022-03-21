China Eastern приостановила полёты Boeing 737-800 после авиакатастрофы

Авиакомпания China Eastern решила приостановить полёты лайнеров Boeing 737-800 после авиакатастрофы на юге Китая. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая. У авиаперевозчика 102 самолёта этой модели.

По соображениям безопасности компания решила приостановить эксплуатацию всех своих самолётов 737-800 с завтрашнего дня, — говорится в сообщении.

Потерпевший крушение самолёт Boeing 737 эксплуатировался с 2015 года, его возраст — меньше семи лет.

Авиакатастрофа произошла 21 марта в горной местности на юге Китая. Воздушное судно выполняло рейс Куньмин — Гуанчжоу. На его борту находились 132 человека. Официальных данных о погибших или пострадавших до сих пор нет. На месте крушения работает поисково-спасательная бригада.

Расследовать авиакатастрофу по решению Госсовета КНР будет специальная комиссия. Она же должна обеспечить безопасность полётов гражданской авиации. Ранее сообщалось, что причиной падения самолёта в Китае мог стать отказ двигателя.