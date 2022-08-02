Тайвань усилил группировку истребителей перед визитом Пелоси China Daily: Тайвань усилил группировку истребителей на юго-востоке острова

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Вооруженные силы (ВС) Тайваня усилили группировку истребителей на авиабазе на юго-востоке острова в районе Тайдуна, перебросив восемь самолетов «Мираж-2000», передает China Daily. Такие шаги были предприняты накануне визита в Тайбэй делегации из шести человек, представляющих Демократическую партию США, во главе со спикером нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси.

Издание отмечает, что Пелоси прибудет в Тайбэй спецбортом. Предполагается, что судно пролетит к северной части острова через его восточное побережье.

Тайваньское Центральное информационное агентство ранее сообщило, что вооруженные силы Тайваня повышают уровень боеготовности в период с 8:00 утра (03:00) текущего дня до полудня 4 августа с тем, «чтобы скорректировать ее в соответствии с угрозой», которая может исходить со стороны Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Накануне четыре истребителя J-16 ВВС НОАК КНР вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня: судна облетели акваторию к юго-западу от острова. В ответ на этой тайваньские ВС распространили предупреждение по радио и развернули средства ПВО.

Поездка Пелоси на Тайвань может стать первым с 1997 года визитом американского представителя высокого ранга. По мнению экспертов, встреча может усугубить набирающую обороты напряженность в отношениях Вашингтона и Пекина. Китай неоднократно предупреждал о рисках в случае визита политика и возможности ввести бесполетную зону, чтобы не допустить встречу чиновницы с властями Тайваня.

Издание Global Times ранее отметило, что приезд американского представителя на остров грозит стать поводом для «большой войны». Аналитики рекомендовали американскому лидеру подумать о возможном военном или стратегическом ответе китайских властей.

Тем временем Минобороны США начало стягивать к Тайваню военную технику. В частности, речь идет об авианосцах и самолетах. Таким образом Пентагон планирует создать буферную зону для самолета Пелоси.