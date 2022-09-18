Четырнадцать человек погибли при затоплении шахты в Китае Xinhua: четырнадцать человек погибли при затоплении шахты в Китае в начале сентября

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По меньшей мере 14 человек погибли в китайской провинции Хэбэй в результате затопления железнорудной шахты. Еще один пропал без вести. Инцидент произошел в начале сентября, об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.

ЧП случилось 2 сетября на железнорудной шахте в уезде Цяньси городского округа Таншань.

Как сообщает агентство, расследование инцидента продолжается.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области на руднике «Джусинский» в Адамовском районе погибли двое рабочих. Отмечается, что шахтеры скончались при падения кабины лифта.

В июле на шахте «Распадская-Коксовая» в Кузбассе произошла трагедия, также унесшая жизни двух шахтеров. Из-за «сейсмического события» произошло обрушение породы. Из шахты эвакуировали 189 горняков, двое людей пострадали. Позднее еще двое работников перестали выходить на связь, и вскоре спасатели обнаружили их мертвыми.