Четырехлетний мальчик воткнул ножницы в голову сестры после просмотра кино В Таиланде четырехлетний мальчик чуть не убил сестру ножницами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Таиланде четырехлетний мальчик по имени Нуи чуть не убил сестру Фейс во время прогулки во дворе, сообщает AsiaOne. По данным издания, ребенок пытался повторить сцену, которую увидел в кино.

Как пишут журналисты, четырехлетний мальчик и его десятилетняя сестра в субботу, 23 марта, играли рядом с домом. Присматривала за детьми 16-летняя Юи. В какой-то момент в руках у младшего ребенка оказались ножницы, Юи предупредила Фейс и попросила отойти в сторону. Тогда мальчик запустил ножницы в сестру, и ей в голову воткнулось одно из лезвий. Прибежавший на крик внучки дедушка не смог вытащить ножницы, и Фейс привезли в больницу. Врачи выяснили, что ножницы вошли в череп на 2,5 см и чуть не задели нерв. Лезвие успешно извлекли, девочку выписали через два дня.

Ранее житель Ишима в Тюменской области угрожал похожим на ножницы предметом сотрудникам и пациентам местного медицинского учреждения. 50-летний мужчина был доставлен в отделение полиции. Обезвредить агрессивного мужчину удалось охраннику, терапевту и лору больницы. Они удерживали дебошира до приезда полицейских. По данным МВД, у нападавшего были травмы, которые он получил, ударившись.