Четыре новых случая заражения штаммом COVID-19 из Бразилии выявили в Японии

https://static.news.ru/photo/d05bebe4-5336-11eb-bcf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stanislav Kogiku/Keystone Press Agency/Global look Press

Минздрав Японии заявил о выявлении в стране четырёх случаев заражения штаммом коронавирусной инфекции из Бразилии. Он отличается от штаммов из Великобритании и ЮАР, которые были выявлены ранее.

Инфицированные прилетели в японский аэропорт Ханэда. Двое заболевших — дети в возрасте около десяти лет, у них диагностирована повышенная температура.

Директор японского Национального института инфекционных болезней Такадзи Вакиту заявил , что бразильский штамм коронавирусной инфекции отличается от штаммов Великобритании и ЮАР, сообщает Kyodo.

В Японии с 28 декабря действует запрет на выдачу новых виз гражданам из других стран и регионов мира. Это произошло после обнаружения нового штамма из Великобритании. Запрет будет действовать минимум до конца января, в страну также нельзя въехать иностранцам. Исключение сделано только для постоянно проживающих в Японии и имеющих долгосрочные визы.

Всего с начала пандемии в Японии было выявлено 285 тысяч случаев заболевания, скончались более 4 тысяч человек. До 7 февраля режим чрезвычайной ситуации будет действовать в столичной зоне, где проживает 37,2 млн человек, на юго-западе страны в префектуре Миядзаки был введён аналогичный режим до 22 января.

Как писал NEWS.ru, японские специалисты создали прибор, который убивает коронавирусную инфекцию за 30 секунд. Устройство представляет собой светодиодный излучатель импульсов глубокого ультрафиолета — сильно локализованного излучения с очень короткой длиной волны. Получение и использование глубокого ультрафиолета является одним из самых перспективных направлений в современной науке.

Проведённые японским Университетом Токусима исследования показали, что 99,99% вирусов на поверхностях были уничтожены на расстоянии 5 сантиметров за 30 секунд.