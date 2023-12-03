Четыре человека погибли при взрыве на католической мессе на Филиппинах

Фото: Provincial Government of Lanao del Sur

Четыре человека погибли и еще 50 получили ранения в результате взрыва, прогремевшего во время католической мессы в университете города Марави на юге Филиппин, пишет издание Manila Bulletin. По данным полиции, взрыв произошел утром в спортзале вуза Минданао.

Мы выясняем, было ли это самодельное взрывное устройство или подрыв гранаты, — сообщил начальник полиции автономного района Бангсаморо Аллан Ноблеза.

Уточняется, что среди погибших три женщины и один мужчина. В медицинский центр Амаи Пакпак доставлены 42 раненых, еще восемь госпитализированы в лазарет университета Минданао.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший решительно осудил взрыв. На своей странице в соцсети Twitter (X) он написал, что за этим стоят иностранные террористы. Он выразил соболезнования семьям погибших и сообщил, что всем службам безопасности поручено обеспечивать защиту граждан. Он призвал всех сохранять спокойствие и молиться о жертвах взрыва и их родных.

Ранее в одном из районов шотландского города Эдинбург произошел взрыв в жилом доме. Хлопок было слышно за несколько километров, двоих человек удалось спасти. Здание в результате взрыва было полностью разрушено.