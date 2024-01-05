Четыре человека погибли при столкновении пассажирских поездов в Индонезии

Фото: Septianjar Muharam/XinHua/Global Look Press

Столкновение поездов на острове Ява в Индонезии

Утром 5 января столкнулись два пассажирских поезда на участке Чикаленгка — Хаурпугур на индонезийском острове Ява. Начальник отдела по связям с общественностью полиции Западной Явы Комбес Ибрагим Томпо рассказал Kompas TV, что в результате аварии погибли машинист поезда, помощник машиниста и стюард. Исполняющий обязанности губернатора Западной Явы Бей Махмудин уточнил, что еще одной жертвой столкновения стала сотрудница железной дороги, работавшая в одном из поездов.

Число пострадавших в результате аварии составило 28 человек. Из них 24 доставили в общественный центр здоровья Чикаленгки. Еще двое находятся в больнице Западной Явы.

Власти направили тяжелую технику для расчистки путей и эвакуации пассажиров. На месте происшествия работают экстренные службы. Поезда на время устранения последствий аварии направили по альтернативному маршруту в объезд. Время в пути увеличилось на два-три часа.

В Сети появились кадры с места столкновения поездов. На одном из видео показано, что несколько вагонов сошли с рельсов и завалились на бок. Также видны значительные повреждения состава.

Общее количество пассажиров двух столкнувшихся поездов составляло 478 человек. В составе Турангга было 287 пассажиров, а в пригородном поезде Бандунг Рая — 191.

Кадры с места аварии — в фотогалерее NEWS.ru.