Четверо россиян погибли при крушении самолета в Непале

Фото: AP/TASS

Четверо россиян погибли при крушении самолета в Непале, сообщил посол РФ в азиатской стране Алексей Новиков, передает ТАСС. Воздушное судно разбилось при посадке 15 января. Индийский телеканал News18 сообщил, что все пассажиры и члены экипажа погибли.

К сожалению, четверо граждан РФ погибли. Мы находимся в постоянном контакте с непальскими властями и окажем все необходимое содействие родственникам погибших россиян, — сказал дипломат.

Пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines потерпел крушение на подлете к аэропорту города Покхара. На его борту находились 72 человека — 68 пассажиров и четверо членов экипажа. Авиалайнер совершал рейс из Катманду и разбился в пункте прибытия между старым и новым аэропортами. Воздушная гавань Покхары закрыта на время проведения оперативных работ.

Премьер-министр страны Пушпа Камал Дахал созвал экстренное заседание кабмина в связи с авиакатастрофой.

1 декабря в Котайкской области Армении двое россиян погибли в результате крушения легкого двухмоторного самолета B55, заявил начальник регионального спасательного управления МЧС Геворг Седракян. По его словам, причиной аварии стали неблагоприятные погодные условия.