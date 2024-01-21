Человек скончался во время марафона в Гонконге 39 человек госпитализированы и один умер во время марафона в Гонконге

Фото: Nora Leung/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Гонконге после бегового марафона скончался один человек и еще 39 человек были госпитализированы, сообщает агентство RTHK со ссылкой на руководство больницы, куда доставили пострадавших. Скончавшийся мужчина изначально в критическом состоянии был доставлен в больницу Раттонджи. Известно, что погибшему было 30 лет. Он потерял сознание на платформе станции метро Тинь Хау.

Четыре мужчины и одна женщина пребывают в тяжелом состоянии, один мужчина — в критическом. Еще 15 человек в стабильном состоянии и 16 выписаны из больниц после лечения. Состояние одного человека еще не установлено.

Гонконгский марафон начался до 6 утра и завершился около полудня. Организатор сообщил, что пострадали 842 человека. Большинство травм вызваны ушибами, растяжениями или судорогами. В администрации больницы сообщили, что в общей сложности 34 раненых человека были отправлены в отделения неотложной помощи государственных больниц для лечения.

Число участников гонконгского марафона вернулось к допандемийным показателям. В забеге приняли участие 74 000 человек.

В сентябре медики спасли участницу Московского марафона, которая потеряла сознание перед самым финишем. Девушка принимала участие в забеге на 10 км. Врачи оказали девушке первую помощь, после чего она была доставлена в Первую городскую больницу.