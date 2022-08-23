В Турции назвали условие долгосрочного мира в Закавказье Глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что армяно-турецкое урегулирование не может состояться без мирного соглашения с Баку

Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Мевлют Чавушоглу

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что армяно-турецкое урегулирование не может состояться без мирного соглашения с Азербайджаном, передает «Haber Global». Он добавил, что азербайджанская сторона озвучила свои инициативы о мире, однако Армения поздно ответила на них.

Мы стараемся для поэтапной нормализации отношений и долгосрочного мира и до настоящего времени предприняли ряд шагов по усилению доверия. Проводится определенная работа по осуществлению полетов в связи с торговлей на границах. Но смотреть на этот процесс (нормализации отношений между Арменией и Турцией) нереально в отдельности от процесса между Азербайджаном и Арменией, — сообщил Чавушоглу.

Министр напомнил, что после встречи, состоявшейся между лидерами двух стран в Брюсселе, была достигнута договоренность о cоздании отдельной комиссии по делимитации границ, а также подготовке мирного соглашения. По его словам, после прибытия в регион роcсийских миротворцев армянские силы должны были выйти из Кaрабаха.

Прошло два года, но здесь все еще есть армянские военнослужащие, — подчеркнул Чавушоглу.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Армению в срочном порядке начать выполнять вытекающие из трехстороннего заявления обязательства, среди которых вывод армянских войск с территории Азербайджана. Он подчеркнул, что Баку не хочет, чтобы на территории страны находились незаконные вооруженные формирования.