Центральноазиатская страна хочет восстановить импорт нефтепродуктов из РФ Власти Афганистана выразили желание восстановить импорт нефтепродуктов из РФ

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Афганистан рассчитывает добиться снятия ограничений на импорт российских нефтепродуктов, наложенных РФ в 2023 году, заявил в беседе с РИА Новости исполняющий обязанности министра промышленности и торговли страны Нуриддин Азизи. Он отметил, что эмират надеется на возобновление постоянных закупок.

У нас были договоренности (с Россией), мы запустили программу по закупке нефти, активизировался и частный сектор, после чего начались поставки нефти в Афганистан. К сожалению, Россия в прошлом году ограничила экспорт нефти в Афганистан, — сказал Азизи.

И. о. министра добавил, что страна ежегодно нуждается в около 4 миллионах тонн нефтепродуктов и нефти. По его словам, поставки из Ирана и Туркмении обеспечивают лишь часть необходимого объема.

Ранее сообщалось, что делегация правительства Афганистана, которое возглавляет движение «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), была приглашена на международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» в Казани по линии Министерства иностранных дел РФ. Отмечалось, что организаторы мероприятия ждали всех гостей.