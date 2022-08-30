Бывший представитель НАТО намекнул о войне США с Китаем Бывший представитель НАТО Табах: РСЗО HIMARS скоро пригодятся США и Тайваню

Фото: Kento Nara/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Система залпового огня (РСЗО) HIMARS

Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые сейчас поставляются ВСУ, в скором времени пригодятся США и Тайваню в конфликте с Китаем, заявил бывший представитель НАТО в Москве, Гарри Табах в видеоблоге украинского журналиста Александра Шелеста.

По его словам, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси не случайно побывала на Тайване, она и ее супруг располагают «огромными инвестициями» в микрочипы китайских и американских компаний, а КНР заблокировал торговлю с островом. Поэтому теперь ленд-лиз скорее может пригодиться Тайваню, а не Украине.

HIMARS нам самим нужны теперь, потому что у нас война с Китаем, — заявил отставной офицер.

Ранее сообщалось, что визит спикера Конгресса США Нэнси Пелоси привел к обострению отношений между США и Китаем. Пекин объявил о введении контрмер в отношении Вашингтона. В частности, отменил телефонные разговоры между силовыми ведомствами и приостановил сотрудничество в сфере борьбы с международной преступностью.

Спустя несколько дней после визита Пелоси Тайвань посетила делегация конгрессменов из США, состоящая из пяти человек и возглавляемая сенатором Эдом Марки. В планы законодателей вошла встреча с президентом Тайваня Цай Инвэнь и министром иностранных дел Джозефом Ву, а также переговоры с членами комитета по иностранным делам и обороне.