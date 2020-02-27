https://static.news.ru/photo/f5a48914-5982-11ea-bbfd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/XinHua/Global Look Press

Иранский религиозный деятель Сейед Хади Хосровшахи стал очередной жертвой коронавирусной инфекции. 81-летний клерик скончался в городе Кум — священном городе для мусульман-шиитов.

Об этом сообщает иранское агентство IRNA. Хосровшахи в прошлом работал послом Ирана в Ватикана. Эту должность он занял сразу после исламской революции в 1979 году.

Иран в настоящий момент является одним из лидеров по числу погибших от коронавирусной инфекции за пределами Китая. Ситуация с заболеванием в стране приближается к критической.

К 27 февраля в Исламской республике скончались 26 человек. Как сообщал NEWS.ru, одной из заразившихся вирусом COVID-2019 стала вице-президент Ирана Масумех Эбтекар. Признаки инфекции были зафиксированы у неё 26 февраля.