Иранский религиозный деятель Сейед Хади Хосровшахи стал очередной жертвой коронавирусной инфекции. 81-летний клерик скончался в городе Кум — священном городе для мусульман-шиитов.
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Иран в настоящий момент является одним из лидеров по числу погибших от коронавирусной инфекции за пределами Китая. Ситуация с заболеванием в стране приближается к критической.
К 27 февраля в Исламской республике скончались 26 человек. Как сообщал NEWS.ru, одной из заразившихся вирусом COVID-2019 стала вице-президент Ирана Масумех Эбтекар. Признаки инфекции были зафиксированы у неё 26 февраля.
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