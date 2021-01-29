Бывшего председателя китайской госкомпании казнили по обвинению в коррупции

https://static.news.ru/photo/c7e588b0-6233-11eb-97de-fa163e074e61_660.jpg Фото: anticorr.media

Бывший председатель государственной компании Китая по управлению активами China Huarong Asset Management Со Лай Сяомин казнён утром 29 января. Мужчине перед смертью разрешили встретиться с родственниками.

Экс-главу госкомпании приговорили к высшей мере наказания 5 января. Его признали виновным в растрате 25 млн юаней ($3,9 млн) и получении взяток на 1,79 млрд ($280 млн). Также выяснилось, что у Сяомина были любовницы, несмотря на то что он состоит в законном браке, сообщает телеканал CCTV.

В ходе следствия в квартире у бывшего председателя нашли металлические коробки с деньгами. Он рассказал, что не хотел тратить эти деньги и надеялся сохранить их для детей. Всего в коробках было около 200 млн юаней.

Ранее NEWS.ru сообщал, что впервые за 70 лет власти США привели в исполнение смертный приговор женщине, осуждённой на федеральном уровне. С помощью специальной инъекции казнили Лизу Монтгомери. Американку признали виновной в особо жестоком убийстве беременной соотечественницы в 2004 году. Казнь состоялась в Индиане.