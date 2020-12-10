Бывшего мэра Ханоя приговорили к заключению по делу о гостайне

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Бывшего главу Ханоя Нгуен Дык Чунга приговорили к пяти годам заключения за получение незаконного доступа к сведениям, представляющим государственную тайну. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщили вьетнамские СМИ.

В этот же день состоялось рассмотрение дела бывшего мэра. Процесс длился на протяжении нескольких часов. Народный суд столицы Вьетнама признал Чунга виновным в неправомерном завладении принадлежащей государству конфиденциальной информацией. Вместе с ним как фигуранты дела проходили два экс-подчинённых мэра и один бывший сотрудник антикоррупционного департамента управления полиции Министерства общественной безопасности (МОБ). Они также признаны виновными.

Следствие выяснило, что все подсудимые имеют отношение к незаконному доступу к закрытым материалам уголовного дела, которое местные правоохранительные органы возбудили в отношении одной из фирм Ханоя. Правоохранители расследовали масштабные нарушения, которые допускала столичная компания, являющаяся одним из лидеров рынка мобильных устройств. Мэр передал людям из фирмы конфиденциальную информацию. Впоследствии это помешало расследованию, передаёт новостной портал VnExpress.

Чунг был главой Ханоя с 2015 года. До этого он руководил столичной полицией.

Как ранее писал NEWS.ru, Лефортовский суд Москвы принял решение об аресте Анатолия Губанова, которого обвиняют в государственной измене, сообщила пресс-секретарь суда Дарья Розмахова. Арестованный работал в МФТИ и принимал участие в разработке гиперзвукового пассажирского самолёта Hexafly-Int.