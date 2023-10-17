«Будет главным гостем»: зачем Путин прибыл на форум «Один пояс — один путь» Владимир Путин прилетел в Пекин на форум «Один пояс — один путь»

Фото: Peng Ziyang/XinHua/Global Look Press

Визит Владимира Путина в Китай

17 октября в Пекине стартует третий двухдневный форум «Один пояс — один путь» (ОПОП). Нынешнее мероприятие считается знаковым — оно проходит в год десятилетия появления инициативы «Пояс и путь». В РФ оно вызывает особый интерес в силу многих обстоятельств, поэтому нашу страну на форуме будет представлять президент Владимир Путин. Что представляет собой формат «Один пояс — один путь» и какие перспективы он открывает для России, — в материале NEWS.ru.

Кто из мировых лидеров приедет на форум

На форум «Один пояс — один путь» уже приехал президент России Владимир Путин, которого лидер КНР Си Цзиньпин пригласил во время визита в Москву в марте 2023 года, свое участие подтвердили главы Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев, сербский лидер Александр Вучич, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президенты Чили и Индонезии Габриэль Борич и Джоко Видодо, премьер-министры Камбоджи и Лаоса Хун Манет и Сонексай Сипхандон, глава правительства Пакистана Анваар-уль-Хак Какар.

«Участие в конференции „Пояс и путь“, которую проводит Китай раз в два года, является очень хорошей возможностью для обмена мнениями по всем интересующим вопросам», — сказал NEWS.ru главный научный сотрудник Института востоковедения РАН, китаист Андрей Островский.

На форум съедутся представители более 130 стран и многих международных организаций, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Что Путин будет делать в Пекине

Владимир Путин в ходе визита в Пекин намерен провести двустороннюю встречу со своим китайским коллегой Си Цзиньпином 17 октября. Об этом в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин», которая выходит на телеканале «Россия 1», рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что лидеры России и КНР планируют провести доверительную беседу с глазу на глаз, чтобы остудить обстановку в мире. Также он добавил, что в дни форума «Один пояс — один путь» в китайской столице будет много гостей.

«Путин будет главным гостем», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Фото: kremlin Президент России Владимир Путин

Что Россия получит от участия в форуме

Для России на первом месте по значимости находится двустороннее сотрудничество с Китаем, однако и проекты, инициированные Пекином и предусматривающие участие третьих стран, тоже играют большую роль. При этом Россия сейчас не участвует в ОПОП напрямую, работа в этой области ведется на основе совместного заявления РФ и КНР о сотрудничестве по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути от 8 мая 2015 года.

Для Москвы это важное направление, поскольку Путин, начиная с момента подписания заявления, неоднократно заявлял о намерении сформировать большое Евразийское партнерство, включающее сеть международных торговых и инвестиционных соглашений, общее транспортное пространство, единую сеть экономических коридоров и зон развития.

Формально Россия участвует в ОПОП, пояснил китаист Андрей Островский. «Другое дело, что это участие не было действительно реальным и серьезным. У нас с Китаем есть очень много совместных проектов. Нам, например, выгоднее было бы реализовать их в рамках „Пояса и пути“, мы по крайней мере привлекали бы инвестиции. Если мы хотим, например, сделать „Силу Сибири — 2“, то для реализации этого проекта имеет смысл получить кредиты на этот крупный инфраструктурный проект в рамках Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, тем более что мы, Россия, тоже являемся одним из соучредителей этого банка», — объяснил востоковед.

Визит Путина в КНР позволит еще больше укрепить взаимное политическое доверие между Китаем и Россией, считает исполнительный директор Центра исследования России и Центральной Азии при Шанхайской академии общественных наук Сунь Ци. По его мнению, Китай и Россия, являясь постоянными членами СБ ООН, несут большую ответственность за поддержание международного и регионального мира и стабильности, а визит Путина в Пекин даст возможность двум сторонам обсудить эту проблематику.

«Предполагается, что Россия более активно включится в проект „Пояс и Путь“. Кроме того, лидеры РФ и КНР могут обсудить ряд других вопросов тет-а-тет. У нас с Китаем есть общие темы: прежде всего нужно координировать свои позиции в отношении специальной военной операции на Украине, в отношении Соединенных Штатов Америки, в отношении конфликта Израиля и Палестины», — высказал свое мнение Андрей Островский.

Фото: kremlin Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин

Что такое «Один пояс — один путь»

Инициатива «Один пояс — один путь» объединяет выдвинутые в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином идеи создания Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП) и Морского Шелкового пути XXI века (МШП). Инициатива по мере развития порождает новые проекты, такие как «Цифровой шелковый путь», «Полярный шелковый путь», «Шелковый путь здоровья», «Космический шелковый путь», «Зеленый шелковый путь», а теперь еще и «Великий чайный путь»

В основе ОПОП лежит идея создания «зоны совместного развития» Китая и стран, включенных в транспортно-логистические коридоры. Речь идет о развитии трансграничной инфраструктуры, транспортных коммуникаций, логистических узлов, а также о расчетах в национальных валютах и развитии гуманитарных обменов и связей.

Экономический пояс Шелкового пути включает в себя следующие сухопутные коридоры:

Китай — Центральная Азия — Ближний Восток;

Китай — Юго-Восточная Азия;

Китай — Казахстан — Россия — Европа.

Морской Шелковый путь XXI века состоит из коридоров:

Китай — Индийский океан — Европа;

Китай — Индийский океан — Африка;

Китай — Юго-Восточная Азия — южная часть Тихого океана.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

По данным МИД КНР, в рамках инициативы «Пояс и путь» уже подписаны документы о сотрудничестве с более чем 150 странами и с более чем 30 международными организациями.

Поскольку многие государства, особенно на Западе, опасаются, что проект ОПОП — это способ усиления влияния Китая, Пекин на днях выпустил «Белую книгу», посвященную своей инициативе. В ней утверждается, что ОПОП — не план по наращиванию внешнеполитической мощи Китая и не геополитический инструмент, а «план действий для совместного развития и создания преимуществ и взаимных дополнений для уже существующих региональных механизмов».

С 2013 по 2022 год совокупная стоимость импорта и экспорта между Китаем и другими странами ОПОП достигла $19,1 трлн, при среднегодовых темпах роста 6,4%. Совокупный двусторонний объем инвестиций между Китаем и другими странами ОПОП достиг $380 млрд, в том числе $240 млрд из Китая.

МИД КНР заявил в преддверии форума, что маршрут Китай — Европа, соединяя 112 городов Китая, проходит через более чем 100 городов в 11 азиатских странах и регионах и достигает более 200 городов в 25 европейских странах и регионах. Благодаря поездам Китай — Европа такие города, как, например, Лодзь в Польше, превратились в развивающиеся логистические центры. Более 100 китайских компаний, работающих в областях логистики и электронной коммерции, обосновались в Дуйсбурге в Германии. Благодаря маршруту бренд «сделано в Китае» становится все популярнее в Европе, а европейские товары попадают в китайские семьи.

Как отметила заместитель министра коммерции КНР Го Тинтин, Китай сегодня — основной торговый партнер более чем 110 стран — участниц инициативы «Один пояс — один путь». Подписано 14 соглашений о свободной торговле с 20 странами.

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