«Бросили гранаты в людей»: афганец о реакции силовиков США на членов ИГ

Очевидец взрывов в Международном аэропорту Кабула, афганец Али Хассани, рассказал о поведении силовиков США, когда те увидели «людей в чёрном», похожих на террористов ИГ (запрещена в РФ). Подробнее об этом пишет RT.

Они бросили шесть-семь газовых гранат в людей, которые были близко от ворот. <...>Были раненые: пять-шесть женщин. С опалёнными лицами они сидели там или лежали на земле, — признался Хассани.

По словам очевидца, заприметив подозрительных людей в чёрном, американские военные направили на толпу афганцев оружие и сказали им разойтись, однако те не приняли его слова всерьёз, привыкнув к тому, что их постоянно разгоняют. Тогда военные из США решили пустить в ход газовые гранаты, чтобы разрядить собравшуюся толпу.

Ранее в Международном аэропорту Кабула прогремели два мощных взрыва: один из них устроил террорист-смертник, а причиной второго стал заминированный автомобиль. Теракт унёс жизни более чем сотни человек, ответственность на себя взяла запрещённая в РФ террористическая группировка «ИГ».