Британский штамм коронавируса выявили у семьи в Южной Корее

https://static.news.ru/photo/0fa39aea-48ba-11eb-b3a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Новый штамм коронавируса выявлен у нескольких человек, которые недавно вернулись из Великобритании.

По мнению корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), заболевшие члены одной семьи подхватили инфекцию в Соединённом королевстве. Домой заражённые вернулись 22 декабря, передаёт Reuters.

В общей сложности KDCA сообщило о 808 новых случаях по состоянию на полночь 27 декабря, что является самым низким показателем с тех пор, как в пятницу был зарегистрирован рекордный показатель — 1241 случай инфицирования.

Власти предупредили, что падение может быть связано с меньшим количеством тестов, проводимых в выходные и рождественские праздники, и заявили в воскресенье, что они продлят меры социального дистанцирования до начала января.

Ранее сообщалось, что британские учёные выявили новый штамм коронавируса. Они сообщили, что он может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, сейчас новый штамм доминирует в британской столице. После обнародования этих сведений почти 20 стран мира приняли решение о приостановке авиасообщения с Великобританией.

Как писал NEWS.ru, новый штамм COVID-19, обнаруженный ранее в Великобритании, скорее всего, не вызывает более серьёзное заболевание, по сравнению с другими разновидностями вируса. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.