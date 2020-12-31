Британский штамм COVID-19 выявили во Вьетнаме

Первый случай заражения новым штаммом коронавируса, выявленным в Великобритании, зафиксирован во Вьетнаме. В страну его завезла туристка, которая вернулась из Соединённого Королевства 22 декабря 2020 года.
Об этом
О новой мутации коронавируса в Британии стало известно в середине декабря. Она считается на 70% более заразной, хотя опасность штамма с точки зрения смертности или госпитализации пока не выявлена.
Ранее NEWS.ru сообщал, что турецкие медики зафиксировали 15 случаев заражения новой мутацией коронавируса, которая была обнаружена в Великобритании. Об этом рассказал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. По его словам, все заражённые приехали в Турцию из Великобритании.