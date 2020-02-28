https://static.news.ru/photo/73e2573e-5a2d-11ea-b550-fa163e074e61_660.jpg Фото: AFLO/Global Look Press

В Японии после заражения COVID-19 скончался гражданин Великобритании. Мужчина был одним из пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который с 1 февраля находился на карантине в порту Иокогамы.

Число жертв коронавируса среди тех, кто был на борту корабля, возросло до шести человек, отмечает Abema Times. Британец стал первым иностранцем среди умерших пассажиров судна, остальные пятеро были гражданами Японии.

Как писал NEWS.ru, специалисты из Страны восходящего солнца разработали экспресс-тест, позволяющий выявить наличие или отсутствие коронавируса в организме человека за полчаса.