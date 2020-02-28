В Японии после заражения COVID-19 скончался гражданин Великобритании. Мужчина был одним из пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который с 1 февраля находился на карантине в порту Иокогамы.
Число жертв коронавируса среди тех, кто был на борту корабля, возросло до шести человек,
Как писал NEWS.ru, специалисты из Страны восходящего солнца разработали экспресс-тест, позволяющий выявить наличие или отсутствие коронавируса в организме человека за полчаса.
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