Бортпроводникам в Китае посоветовали носить подгузники из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/1d4358c0-3c76-11eb-96b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Управление гражданской авиации Китая рекомендовало бортпроводникам не использовать туалеты во время работы, вместо этого им предложено носить подгузники.

Рекомендации были прописаны в правилах авиакомпаний, обновлённых из-за пандемии коронавируса. Они распространяются на чартерные рейсы в страны, где на 1 млн человек зарегистрировано более 500 заболевших коронавирусом. В правилах содержатся рекомендации по использованию защитных масок, одноразовых перчаток, бахил, защитной одежды и очков, сообщает BBC.

Ранее эксперты заявили, что риск заражения коронавирусом в самолёте больше всего в момент посадки и высадки пассажиров. Немецкие учёные провели исследование с помощью компьютерного моделирования и обнаружили, что пассажиры наиболее тесно контактируют друг с другом в момент посадки и высадки: они стоят в очереди в проходе, толпятся у выхода и забирают ручную кладь. Во время полёта вентиляция воздуха обеспечивает относительную безопасность.

Как писал NEWS.ru, профессор Высшей школы управления здравоохранением Сеченского университета Артём Гиль заявил, что Китай изначально принял «драконовские меры» по борьбе с коронавирусом, что позволило довольно быстро побороть пандемию в стране. При этом специалист не исключил, что власти частично фальсифицировали данные.