Бортовые самописцы обнаружили на месте крушения японских вертолетов Минобороны Японии: на месте крушения вертолетов обнаружены бортовые самописцы

Бортовые самописцы обнаружены на месте крушения двух военных вертолетов SH-60K в Японии, сообщил министр обороны страны Минору Кихара. По его словам, которые передает РИА Новости, эксперты проанализируют информацию с «черных ящиков».

Около места аварии обнаружены бортовые самописцы, — сказал он.

Трагедия произошла в субботу, 20 апреля, поздно вечером в 270 километрах к востоку от острова Торисима во время противолодочных учений. Предположительно, два бортастолкнулись друг с другом. По данным японского Минобороны, один человек погиб, еще семеро числятся пропавшими без вести.

Причины случившегося пока неизвестны. Как подчеркнул Кихара, нет никаких признаков того, что в крушение могли быть вовлечены другие страны.

Ранее ракетоносец Ту-22М3 ВКС России потерпел крушение в Ставропольском крае после выполнения задания, он возвращался на аэродром. При этом боекомплекта на борту самолета не было.

Telegram-канал Mash писал, что командир экипажа до последнего оставался в кабине. Согласно его сведениям, летчик принудительно катапультировал помощника, штурмана-навигатора и штурмана-оператора, а сам старался увести самолет подальше от жилых построек. Минобороны России не комментировало эту информацию.