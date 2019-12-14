https://static.news.ru/photo/640688de-1f1e-11ea-8fe7-fa163e074e61_660.jpg Синдзо Абэ Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

По данным проведённого соцопроса, 61,5% жителей Японии выступают против того, чтобы Синдзо Абэ занимал пост председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) после истечения его третьего срока в 2021 году.

28,7% считают, что Абэ мог бы и дальше оставаться во главе либерал-демократов, — цитирует данные соцопроса агентство Kyodo.

Согласно уставу этой партии, пост председателя можно занимать не более трёх трёхлетних сроков подряд. Синдзо Абэ стал председателем ЛДП в 2012 году. Между тем рейтинг поддержки правительства Японии снижается. Число японцев, негативно оценивающих политику властей, за месяц выросло до 43%.

Как писал NEWS.ru, Синдзо Абэ установил рекорд длительности пребывания на посту премьер-министра Страны восходящего солнца. Политик является премьером Японии уже 2887 дней, на один день больше, чем Кацура Таро, возглавлявший правительство в начале XX века. Абэ будет занимать пост главы правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии, дающий ему право быть премьером, по меньшей мере до сентября 2021 года.