https://static.news.ru/photo/1310bafa-41ea-11ea-9cc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yuan Zheng/Utuku/Ropi/Global Look Press

Жители китайского города Ухань, ставшего эпицентром распространения коронавируса, жалуются на переполненность больниц и недоступность средств диагностики. По словам 30-летней Айрис Лю, её матери, страдающей лёгочным заболеванием, пришлось отстоять восьмичасовую очередь для внутривенной инъекции.

Кроме того, врачи подозревают заражение её отца коронавирусом, но не могут подтвердить этот диагноз из-за недостатка оборудования для тестов, передаёт РИА Новости. Точной информации медики не могут дать уже пять дней. Также в местной поликлинике отказались госпитализировать больного, так как кроватей в медицинском учреждении не хватает. Место для мужчины нашлось только в больнице на окраине города.

Позже девушка обнаружила симптомы лихорадки и у себя, но решила не идти к врачам, чтобы сохранить медицинские лекарства для людей, находящихся в более тяжёлом состоянии.

О вспышке пневмонии нового типа стало известно 31 декабря 2019 года. Очаг эпидемии находится в китайском городе Ухань. Его население составляет 11 млн человек. Власти закрыли въезд и выезд из города.

Как писал NEWS.ru, представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР ЛИ Синван заявил, что вирус может передаваться от человека к человеку через слизистую глаз. Это произойдёт, если вирус попал на кожный покров рук, а человек затем потёр глаза. Синван подчеркнул, что для снижения риска заражения нужно следить за гигиеной рук, а также носить защитную маску.