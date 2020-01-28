Жители китайского города Ухань, ставшего эпицентром распространения коронавируса, жалуются на переполненность больниц и недоступность средств диагностики. По словам 30-летней Айрис Лю, её матери, страдающей лёгочным заболеванием, пришлось отстоять восьмичасовую очередь для внутривенной инъекции.
Кроме того, врачи подозревают заражение её отца коронавирусом, но не могут подтвердить этот диагноз из-за недостатка оборудования для тестов,
Позже девушка обнаружила симптомы лихорадки и у себя, но решила не идти к врачам, чтобы сохранить медицинские лекарства для людей, находящихся в более тяжёлом состоянии.
О вспышке пневмонии нового типа стало известно 31 декабря 2019 года. Очаг эпидемии находится в китайском городе Ухань. Его население составляет 11 млн человек. Власти закрыли въезд и выезд из города.
Как писал NEWS.ru, представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР ЛИ Синван заявил, что вирус может передаваться от человека к человеку через слизистую глаз. Это произойдёт, если вирус попал на кожный покров рук, а человек затем потёр глаза. Синван подчеркнул, что для снижения риска заражения нужно следить за гигиеной рук, а также носить защитную маску.
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