Более тысячи жителей Пакистана погибло из-за наводнений В Пакистане из-за наводнений, вызванных муссонными дождями, погибло уже более 1000 человек

Фото: PPI/Global Look Press

В Пакистане более тысячи жителей погибло, а еще 33 миллиона были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений, вызванных мусонными дождями, сообщает The Guardian. Премьер-министр страны Шахбаз Шариф обратился за международной помощью в борьбе с последствиями разрушительного наводнения.

Как пишет издание, 27 августа Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями сообщило, что за предыдущие сутки из-за продолжающихся дождей погибло еще 119 человек. Всего на данный момент насчитывается как минимум 1456 погибших.

Отмечается, что за последнее время стихия разрушила более 130 километров дорог, 100 домов, 50 отелей и ресторанов, а также 15 мостов.

Многие районы Пакистана стали недоступными; наиболее пострадавшими провинциями стали Белуджистан и Синд. Спасатели продолжают эвакуировать тысячи людей из районов, пострадавших от наводнения.

Также сообщается, что правительство Великобритании объявило о выделении £1.5 млн в качестве экстренной гуманитарной помощи Пакистану.

Ранее сообщалось, что из-за наводнений и оползней, прошедших в результате интенсивных муссонных дождей в Индии, за последние три дня погибли по меньшей мере 50 человек. Наводнения нанесли урон жителям сотни деревень, разрушив дома и оставив людей без крова. Спасатели продолжают эвакуировать выживших.