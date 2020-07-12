Азия

Более 700 людей пострадали и 100 человек погибли при взрыве на заводе в КНР

02:51, 12 июля 2020 13
Фото: geralt /pixabay.com

На китайском химическом заводе Фусинь № 1 в округе Фуксинь в провинции Ляонин 11 июля 2020 года в 20.40 по местному времени произошёл мощный взрыв.

Взрывная волна была настолько сильной, что в соседних домах вышибло стекла окон, сообщает «Известия».

Более 100 человек погибло при взрыве, а почти 800 — получили ранения.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Причины инцидента выясняются.

Как писал NEWS.ru ранее, 11 июля стало известно о 17 пострадавших при взрыве на фабрике, расположенной на северо-востоке Китая, в провинции Ляонин.

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