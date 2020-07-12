Более 700 людей пострадали и 100 человек погибли при взрыве на заводе в КНР

На китайском химическом заводе Фусинь № 1 в округе Фуксинь в провинции Ляонин 11 июля 2020 года в 20.40 по местному времени произошёл мощный взрыв.
Взрывная волна была настолько сильной, что в соседних домах вышибло стекла окон,
Более 100 человек погибло при взрыве, а почти 800 — получили ранения.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Причины инцидента выясняются.
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pic.twitter.com/tGXpDJLI26 July 11, 2020
Как писал NEWS.ru ранее, 11 июля стало известно о 17 пострадавших при взрыве на фабрике, расположенной на северо-востоке Китая, в провинции Ляонин.
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