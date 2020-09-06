Более 500 тысяч человек в Японии должны эвакуироваться из-за супертайфуна

https://static.news.ru/photo/805a8bf2-f015-11ea-aabd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Motoo Naka/AFLO/Global Look Press

Более полумиллиона человек, проживающих в южной и юго-западной части Японии, получили 6 сентября от местных властей указание эвакуироваться. Причина поручения заключается в надвигающемся супертайфуне «Хайшень».

В префектурах Нагасаки, Кумамото и Кагосима эвакуироваться должны примерно 350 тысяч человек. Ещё более 3,5 млн жителей других девяти префектур получили рекомендации, связанные с эвакуацией из-за тайфуна.

В южной и юго-восточной части страны, по оценкам метеорологов, 600 мм осадков за сутки. Ветер на территории некоторых районов государства достигает скорости в 50 м/с.

В Японии из-за тайфуна уже отменили свыше 550 внутренних авиарейсов, которые связывают юг и юго-запад страны с другими регионами. Железнодорожный оператор JR West на указанных территориях с 7 сентября останавливает движение скоростных поездов. Число рейсов между центральной и западной частями страны сократят. Toyota, Honda и Mitsubishi Heavy Industries остановили в регионе работу заводов. Крупный оператор круглосуточных магазинов 7-Eleven закрыл на время 1650 точек.

Супертайфун сейчас движется по Тихому океану в сторону самой южной японской префектуры Окинава со скоростью 20 км/ч. Скорость порывов ветра в эпицентре достигает 70 м/с. По имеющейся информации, он достигнет юга Японии в ночь с 6 на 7 сентября, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, трудовая партия Кореи (ТПК) выступила с призывом наказать региональных чиновников, ответственных за плохую подготовку к тайфуну «Майсак», который обрушился на Корейский полуостров. Наиболее пострадала прибрежная провинция Кангвон и, в частности, портовый город Вонсан.