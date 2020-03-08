https://static.news.ru/photo/9ed200de-61d5-11ea-a054-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiao Yijiu/Xinhua/Global Look Press

Жертвами эпидемии коронавируса в Китае стали 53 социальных работника. Они заразились опасным заболеванием в ходе исполнения своих служебных обязанностей.

Речь идёт о сотрудниках домовых комитетов, которые оказывают базовые социальные услуги жилым районам в населённых пунктах. По словам представителя министерства гражданской администрации Китая Чэнь Юэляна, подавляющее большинство умерших от эпидемии соцработников были членами компартии КНР, сообщает РИА Новости.

Согласно последним данным, всего в мире коронавирусом заразились более 110 тысяч человек. Жертвами заболевания стали 3,8 тысячи. Число выздоровевших превышает 62 тысяч человек.

Ранее NEWS.ru писал, что в китайском городе Ухань закрылись 11 из 14 временных госпиталей в связи с выпиской пациентов. Часть заболевших была переведена в стационарные медучреждения, откуда за последние сутки выписались более тысячи человек.