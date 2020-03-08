Жертвами эпидемии коронавируса в Китае стали 53 социальных работника. Они заразились опасным заболеванием в ходе исполнения своих служебных обязанностей.
Речь идёт о сотрудниках домовых комитетов, которые оказывают базовые социальные услуги жилым районам в населённых пунктах. По словам представителя министерства гражданской администрации Китая Чэнь Юэляна, подавляющее большинство умерших от эпидемии соцработников были членами компартии КНР,
Согласно последним данным, всего в мире коронавирусом заразились более 110 тысяч человек. Жертвами заболевания стали 3,8 тысячи. Число выздоровевших превышает 62 тысяч человек.
Ранее NEWS.ru писал, что в китайском городе Ухань закрылись 11 из 14 временных госпиталей в связи с выпиской пациентов. Часть заболевших была переведена в стационарные медучреждения, откуда за последние сутки выписались более тысячи человек.
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