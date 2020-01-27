https://static.news.ru/photo/3e47994e-40f7-11ea-ab99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Jianan/Xinhua/Global Look Press

Более четырёх тысяч туристов из китайской Ухани, ставшей очагом эпидемии нового коронавируса, остались за границей после закрытия города на карантин, сообщают местные власти.

Часть туристов уже прошла эпидемиологический контроль и прибыла в Ухань, в настоящее время ещё 4096 туристов из Ухани по-прежнему находятся за границей, — цитирует РИА Новости письмо местных властей в города-побратимы.

Туристические группы 24–26 января друг за другом возвращались в Ухань. Оставшиеся туристы должны прибыть в город «через несколько дней», уточнили в городском департаменте туризма.

Как сообщал NEWS.ru, первые случаи заражения новой болезнью зафиксировали в Ухани в конце 2019 года. К 27 января число инфицированных достигло 2,4 тысячи человек, около 80 погибли. Китайские власти выделили около $9 млрд на борьбу с эпидемией, на карантин закрыты многомиллионная Ухань и несколько сопредельных городов КНР.

Единичные случаи заражения коронавирусом отмечены почти во всех регионах Китая и нескольких странах мира.