Более 30 пассажиров пострадали из-за разъединения вагонов в метро Пекина

Фото: Xinhua/Global Look Press

Более 30 жителей Пекина пострадали из-за разъединения вагонов поезда в метро, сообщает издание Xinhua. Травмированных пассажиров доставили в ближайшую больницу для оказания помощи, в настоящий момент специалисты устанавливают причины аварии.

Как сообщает издание, ЧП произошло в 18:57 по местному времени (13:57 мск) между станциями «Сиэрци» и «Шэнмин кэсюэюань». На место происшествия оперативно прибыли спасатели и врачи, обошлось без погибших.

Утром 11 октября на станции «Печатники» московского метро произошел накат старого поезда на другой состав. В одном из поездов не было пассажиров, он следовал в депо. В Сети были опубликованы кадры первых минут после столкновения вагонов. На них видно, как из них выходят пассажиры, в это время над ними много дыма. Затем в кабину пытаются войти люди в специальной форме.

До этого в Москве на станции метро «Электрозаводская» загорелся один из вагонов поезда. Причиной возгорания стало короткое замыкание. Сотрудники правоохранительных органов проверяют состав. Движение на восточном участке Арбатско-Покровской линии метро было затруднено: временно было остановлено движение поездов от станции «Партизанская» до станции «Курская». В обратном направлении составы двигались с увеличенными интервалами.