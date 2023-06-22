Более 30 человек погибли из-за взрыва газа в Китае

Фото: Cao Yang / Xinhua / Global Look Press

Более 30 человек погибли в результате взрыва баллона со сжиженным газом в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая, передает информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти. По информации городских властей, трагедия произошла в ресторане в городском округе Иньчуань 21 июня в 20:40 по местному времени. Были госпитализированы семь человек, один из которых находится в критическом состоянии.

Утечка сжиженного газа привела к взрыву, в результате которого пострадали 38 человек. Из них 31 спасти не удалось, — сказано в публикации.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что по меньшей мере 37 человек пострадали в результате взрыва в пятом округе Парижа. Отмечается, что до этого речь шла о 16 пострадавших. По его словам, в настоящее время в больнице в тяжелом состоянии находятся четыре человека.

11 мая в центре Милана прогремел взрыв, огнем были охвачены несколько машин. Очевидцы распространили кадры пожара в социальных сетях. На них виден огромный столб черного дыма и горящие машины.