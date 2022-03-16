Более 2 млн зданий остались без света в Японии после землетрясения
Антон Соловьев
Антон Соловьев
19:11, 16 марта 2022
Токио, ЯпонияФото: unsplash.com
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Мощное землетрясение произошло на северо-востоке Японии. Об этом сообщает телеканал NHK. По предварительным данным, магнитуда составила 7,3 балла. Отмечается, что более 2 млн зданий и 700 тысяч домохозяйств остались без электричества 16 марта. Также была объявлена угроза цунами.
Колебания в Токио после землетрясения продолжаются больше минуты. Метеорологи призвали жителей побережья не приближаться к береговой линии. Также сработала система экстренного оповещения ещё об одном новом мощном землетрясении. Людей призывают прятаться под столами, — сообщает телеканал.
4 января 2022 года у японских островов Огасавара в Тихом океане, более чем в тысяче километров к югу от Токио, произошло землетрясение магнитудой 6,3 балла. Его очаг находился на глубине 70 километров под водой. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.