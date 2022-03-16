Более 2 млн зданий остались без света в Японии после землетрясения

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Начальник Главного полицейского управления Японии Кэнъити Сакурадзава заявил, что в стране усилят охрану атомных объектов на фоне ситуации вокруг АЭС на Украине. На всех АЭС в Японии уже появилась круглосуточная вооружённая охрана, отметил он в ходе выступления в парламенте, сообщает ТАСС.

Мы в полной мере обеспечим безопасность важных объектов, включая атомные электростанции, — рассказал Сакурадзава. Также выступавший в парламенте премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о возможности перенять практику, которую использует полиция...