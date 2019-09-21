https://static.news.ru/photo/7744506e-dd53-11e9-97b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: PPI/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Количество заболевших лихорадкой денге в Пакистане превысило 10 тысяч человек.

Об этом рассказал помощник премьер-министра по вопросам национального здравоохранения доктор Зафар Мирза на семинаре, посвящённом распространению заболевания.

В течение последних 48 часов количество новых зарегистрированных случаев значительно превысило наши ожидания и сравнялось с прогнозом на 7–10 дней, — приводит слова Мирзы местный телеканал Dunya TV .

В столице страны Исламабаде создан оперативный центр по борьбе с лихорадкой, который должен ежедневно анализировать ситуацию и разрабатывать меры по удержанию эпидемии под контролем. Владельцы частных медицинских клиник вызвались предоставить до тысячи коек безвозмездно.

В августе 2019 года об опасности заражения тропическими лихорадками эпидемиологи предупредили жителей юга России, передавал News.ru.