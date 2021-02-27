Бойцовый петух убил своего хозяина в Индии

Бойцовый петух случайно убил своего хозяина перед птичьими боями в штате Телангана (Индия).
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Полиция открыла дело о непреднамеренном убийстве, петуха забрали в участок. Ряд местных СМИ сообщили, что птицу арестовали, однако правоохранительные органы это сообщение опровергли. Представитель полиции пояснил, что петух нужен для того, чтобы предъявить его в суде вместе с ножами, которые он носил на лапах. Птицу не будут рассматривать как обвиняемого. В суд также доставят других людей, участвовавших в запрещённых в штате птичьих боях.
В октябре 2020 года более 120 человек были задержаны полицией в Узбекистане на петушиных боях, писал NEWS.ru. Инцидент произошёл на одной из частных ферм в Ташкентской области. Там должны были собраться крупнейшие заводчики этого вида птиц. При этом петухи, привезённые для участия в боях, были изъяты в качестве вещественных доказательств.