Бойцовый петух убил своего хозяина в Индии

https://static.news.ru/photo/853236b2-7930-11eb-bc2f-96000091f725_660.jpg Фото: timesofindia.indiatimes.com

Бойцовый петух случайно убил своего хозяина перед птичьими боями в штате Телангана (Индия).

Как сообщает Times of India, Танугул Сатиш доставил свою птицу в город Джагитал для участия в боях. Непосредственно перед началом схватки петух вырвался из рук 45-летнего хозяина и при этом ударил его в пах прикреплённым к лапе ножом. Индийца с серьёзным кровотечением повезли в больницу, но в дороге он скончался.

Полиция открыла дело о непреднамеренном убийстве, петуха забрали в участок. Ряд местных СМИ сообщили, что птицу арестовали, однако правоохранительные органы это сообщение опровергли. Представитель полиции пояснил, что петух нужен для того, чтобы предъявить его в суде вместе с ножами, которые он носил на лапах. Птицу не будут рассматривать как обвиняемого. В суд также доставят других людей, участвовавших в запрещённых в штате птичьих боях.

В октябре 2020 года более 120 человек были задержаны полицией в Узбекистане на петушиных боях, писал NEWS.ru. Инцидент произошёл на одной из частных ферм в Ташкентской области. Там должны были собраться крупнейшие заводчики этого вида птиц. При этом петухи, привезённые для участия в боях, были изъяты в качестве вещественных доказательств.