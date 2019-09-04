Состоятельные жители Гонконга из-за политической нестабильности в регионе начали активнее вкладываться в так называемые «золотые визы» Великобритании.
Как сообщает
Сумма денежного взноса за документ составляет два миллиона фунтов стерлингов, однако упавший в результате Brexit курс британской национальной валюты позволяет гонконгцам сэкономить на конвертации местного доллара в фунты.
10% всех заявок на «золоту визу» Великобритании в настоящий момент приходятся на жителей Гонконга.
«Золотая виза» является привилегированным видом на жительство для участника инвестиционной программы. Государства, практикующие подобный подход, оформляют ВНЖ по упрощённой процедуре в кратчайшие сроки за обязательство инвестировать определённую сумму в экономику страны.
Как ранее писал News.ru, глава Гонконга Кэрри Лам объявила о начале процедуры отзыва проекта закона об экстрадиции в материковый Китай. Попытка принятия этого нормативного акта стала причиной массовых протестов.