https://static.news.ru/photo/540bdd1a-cf02-11e9-8b67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael HÃbner/imago-i/www.imago-images.de/Global Look Press

Состоятельные жители Гонконга из-за политической нестабильности в регионе начали активнее вкладываться в так называемые «золотые визы» Великобритании.

Как сообщает South China Morning Post , гонконгские протесты против политики материкового Китая заставили богатых горожан задуматься о «запасном аэродроме» для себя и своей семьи. Миграционные юристы и компании, инвестирующие в недвижимость, подтвтерждают резко возросший спрос на «золотые визы» Соединённого королевства.

Сумма денежного взноса за документ составляет два миллиона фунтов стерлингов, однако упавший в результате Brexit курс британской национальной валюты позволяет гонконгцам сэкономить на конвертации местного доллара в фунты.

10% всех заявок на «золоту визу» Великобритании в настоящий момент приходятся на жителей Гонконга.

«Золотая виза» является привилегированным видом на жительство для участника инвестиционной программы. Государства, практикующие подобный подход, оформляют ВНЖ по упрощённой процедуре в кратчайшие сроки за обязательство инвестировать определённую сумму в экономику страны.

Как ранее писал News.ru, глава Гонконга Кэрри Лам объявила о начале процедуры отзыва проекта закона об экстрадиции в материковый Китай. Попытка принятия этого нормативного акта стала причиной массовых протестов.