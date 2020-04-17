Богатейших людей Таиланда призвали помочь в борьбе с коронавирусом

Глава таиландского правительства генерал Прают Чан-Оча призвал 20 самых богатых жителей страны помочь экономике советами и делами в противостоянии негативным влияниям пандемии коронавирусной инфекции.
В обращении к нации, которое показывали все телеканалы страны, премьер-министр заявил, что в скором времени отправит 20 самым богатым людям Таиланда письма с призывом о помощи.
Страна не сможет в одиночку справиться с кризисом, здесь нужна «команда Таиланда», в которую должен войти и частный сектор. Только вместе мы сможем победить кризис, вызванный COVID-19, — цитирует Чан-Оча ТАСС.
Генерал также рассказал, что намерен встретиться с игроками крупного, малого и среднего бизнеса. По словам Чан-Оча, это необходимо для лучшего понимания проблем в каждом секторе экономики.
В Таиланде действует режим чрезвычайного положения. Он объявлен до 30 апреля. С начала эпидемии там заболели 2700 человек, жертвами COVID-19 стали 47 человек. Выздороветь удалось 1689 пациентам.
Как писал NEWS.ru, ранее оставшийся без денег россиянин стал просить помощи на улицах Малайзии.