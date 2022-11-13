Bloomberg: Япония наращивает военный потенциал из-за возможной войны с КНР

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Япония наращивает военный потенциал и усиливает сотрудничество с США из-за возросшей угрозы боевого столкновения с Китаем, пишет обозреватель Bloomberg Хал Брэндс. В публикации говорится, что если Пекин решит напасть на Тайвань, ему будет противостоять в первую очередь Токио. Обозреватель отмечает, что обеспокоенность Японии по данному вопросу усиливалась с ростом возможностей Китая. Потенциальный захват КНР Тайваня поставит под угрозу безопасность японских юго-западных островов, а также может парализовать жизненно важные торговые пути Японии, отмечает он.

Угроза китайской агрессии производит тихую революцию в японском государственном управлении и подталкивает нацию к подготовке к войне, — пишет колумнист.

Брэндс подчеркивает, что для США Китай является хоть и опасным, но «далеким вызовом», в отличие от Японии, которая много лет соседствует с государством, представляющим потенциальную опасность для существования страны. По мнению автора статьи, по этой причине Япония, являющаяся серьезной региональной военной державой, быстро движется к укреплению своих возможностей в части сдерживания и обороны.

Япония планирует почти удвоить расходы на оборону к 2027 году. Она превращает некоторые юго-западные острова в опорные пункты, усеянные противокорабельными ракетами и средствами ПВО. <...> Япония также движется к приобретению американских крылатых ракет Tomahawk и других противоударных средств, которые могут быть нацелены на материковую часть Китая, — поясняет он.

10 ноября силы самообороны Японии и воинские подразделения США начали крупные совместные учения Keen Sword. В ходе маневров военнослужащие отработают действия по защите отдаленных островов японского архипелага.