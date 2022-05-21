США обгонят Китай по росту экономики впервые за полвека Bloomberg: США впервые с 1976 года опередят Китай по темпу роста экономики

Фото Yang Qing/XinHua/Global look Press

Введённые в Китае локдауны из-за коронавируса стали причиной того, что экономический рост этой страны может отстать от показателей финансового развития США впервые с 1976 года, говорится в статье Bloomberg. Как отмечает агентство, подобная ситуация приведёт к смене ролей с потенциальными политическими последствиями как в Пекине, так и в Вашингтоне.

По прогнозам экспертов, экономика Китая вырастет всего на 2% в этом году. В то время как валовой внутренний продукт США вырастет на 2,8% в этом году. При этом в Пекине поставили цель добиться увеличения ВВП на 5,5% в этом году, а председатель КНР Си Цзиньпин поручил чиновникам обеспечить опережение США по росту экономики.

Даже при благоприятном сценарии, при маловероятном ослаблении позиции COVID-Zero рост на 5%, не говоря уже о цели правительства в 5,5%, выглядит недосягаемым, — указывается в отчёте аналитиков.

Кроме локдаунов на сокращение ВВП Китая в этом квартале может повлиять апрельское снижение розничных продаж и промышленного производства. При этом США в настоящее время изо всех сил пытаются справиться с высокой инфляцией.

Агентство отмечает, что с тех пор как в конце 1970-х годов в Китае началась кампания «реформ и открытости», страна добилась более высоких темпов роста экономки. Однако пандемия ударила по ВВП страны. В 2018-м рост ВВП Китая составил 6,6%, в 2019 — 6%. В 2020 году ВВП КНР вырос на 2,3%, что стало наименьшим показателем за 45 лет.

Китай придерживается политики «нулевой терпимости» к COVID-19. Она подразумевает, что при любом, даже малозначительном в процентном отношении росте числа инфицированных власти полностью изолируют данную территорию от внешнего мира, чтобы задавить очаг инфекции в зародыше.