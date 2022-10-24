Bloomberg: акции китайских компаний рухнули после переизбрания Си Цзиньпина Bloomberg: акции китайских компаний опустились до значений 2008 года после переизбрания Си Цзиньпина

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Гонконгская фондовая биржа

Переизбрание Си Цзиньпина на пост генерального секретаря Компартии Китая привело к обвалу индекса компаний КНР на 7,3%, до 5019,96 пункта, передает Bloomberg со ссылкой на данные торгов Гонконгской биржи. Подчеркивается, что данный показатель стал самым низким со времен мирового финансового кризиса 2008 года. Причиной резкого падения ценных бумаг обозреватели называют массовый отток иностранных инвесторов с материковой части республики и продажу рекордного количества акций.

Индекс Hang Seng China Enterprises, индикатор китайских акций, котирующихся в Гонконге, упал на 7,3%, показав худший показатель после любого съезда Коммунистической партии с момента создания индекса в 1994 году, — говорится в публикации.

Журналисты отмечают, что резкое падение акций привело и к ослаблению курса юаня на 0,6%, до самого низкого уровня с января 2008 года.

Среди опасений зарубежных предпринимателей и инвесторов перечисляются жесткие меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, ставка правительства КНР на госкомпании и ограничение рыночной экономики.

Центральный комитет Коммунистической партии Китая ранее избрал Си Цзиньпина на пост генерального секретаря на третий срок. Голосование прошло на первом пленуме ЦК партии XX созыва. В ходе заседания был также избран новый состав политбюро и постоянного комитета политбюро, куда вошли семь наиболее влиятельных партийных чиновников.