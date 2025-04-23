Блогеру пришлось извиняться за рекламу свинины в мусульманской одежде Блогер Uncle Tony извинился за рекламу свинины в мусульманской одежде

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Тайский блогер Uncle Tony прорекламировал блюдо из свинины в мусульманской одежде, сообщает Thaiger. По данным издания, инфлюенсер пытался привлечь внимание к своему ресторану, однако такое поведение не понравилось многим пользователям Сети. Они потребовали, чтобы блогер извинился.

Удали видео и извинись. Ты пожалеешь, если не сделаешь этого, — написал один из пользователей.

Uncle Tony удалил ролик с рекламой, а затем выпустил видеоопровержение. В нем он рассказал, что не хотел оскорблять мусульман, потому что сам дружит с представителями этой религии. Кроме того, мужчина признался, что купил одежду в Дубае и надевал ее только для фотосессии в пустыне, однако это не спасло ситуацию. Представители исламского комитета пытаются подать официальную жалобу в адрес блогера.

Ранее политолог Сергей Марков заявлял, что МИД Ирана вызвал посла Франции и выразил протест дипломату в связи с оскорблением пророка Исы на церемонии открытия Олимпиады. Однако Ватикан, как заметил аналитик, не осудил оскорбления Иисуса Христа. На этом фоне эксперт задался вопросом, почему мусульмане заступаются за Христа активнее, чем Святой престол.