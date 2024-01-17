Ближайшие союзники Тайваня могут выступить против его независимости ТАСС: Япония и США могут воспрепятствовать провозглашению независимости Тайваня

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Правительство США и Японии намерены воспрепятствовать провозглашению независимости Тайваня от материкового Китая, так как это действие может привести к крупному военному конфликту, заявил ТАСС профессор Университета Хосэй Мадока Фукуда. По его словам, в Токио и Вашингтоне будут проводить политику «двойного сдерживания» в отношении проблемы Тайваня.

Специалист утверждает, что в целом США и Япония будут придерживаться прежней политики после завершения выборов на Тайване. Приоритетом ближайших союзников острова станет недопущение военной операции Пекина против Тайбэя. Страны намерены продолжить активное сотрудничество с властями острова, однако они будут удерживать их от «подчеркивания своей независимости».

Они будут стараться не допустить военную операцию Пекина в отношении Тайваня. Одновременно Вашингтон и Токио намерены не давать руководству острова подчеркивать его «независимость», что может также спровоцировать применение военной силы со стороны Китая, — рассказал Фукуда.

Председатель Американского института на Тайване (AIT) Лора Розенбергер ранее заявила, что Соединенные Штаты не поддерживают независимость острова. По ее словам, Вашингтон остается приверженным политике «одного Китая», при этом выступая против односторонних изменений статус-кво. Она подчеркнула, что США выступают за диалог между двумя сторонами.