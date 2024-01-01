«Билет в один конец»: военэксперт о судьбе КНДР в случае удара по США Военэксперт Матвийчук: КНДР перестанет существовать в случае удара по США

Фото: Yao Dawei/XinHua/Global Look Press

Северная Корея, вероятно, перестанет существовать как государство в случае, если Соединенные Штаты Америки нанесут по ней удар, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его мнению, слова лидера КНДР о готовности Пхеньяна атаковать Вашингтон и Сеул не являются блефом, последствия будут сокрушительными, при этом сама республика не сможет оправиться после ответного удара.

Ким Чен Ын не блефует, когда говорит о готовности КНДР нанести удар, в том числе ядерный, по Южной Корее и США. Пхеньян действительно способен нанести страшный ущерб обеим странам, но для КНДР это будет билет в один конец, так как ответ со стороны США также последует сокрушительный и у КНДР шанса не будет, и вряд ли Пхеньян оправится от этого удара, — отметил Матвийчук.

Эксперт напомнил, что у Штатов одна из самых сильных армий мира. ВС США имеют современные технику и оружие, включая ядерное, подчеркнул Матвийчук.

Скорее всего, КНДР перестанет существовать как государство. Не надо забывать, что у США одна из мощнейших армий мира, довольно современные ракетные системы на вооружении, отличное авиакрыло, в том числе с носителями ядерного оружия, — заключил специалист.

Ранее северокорейский лидер заявил, что Пхеньян «без малейшего колебания» нанесет удар и «уничтожит столицы врага», если США и Южная Корея пойдут по пути военной конфронтации. Он также выразил уверенность, что 2024 год станет «расцветом укрепления подготовки к войне».