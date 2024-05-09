«Бессмертный полк» прошел по улицам Пекина в 79-ю годовщину Победы Более 700 человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Пекине

Фото: Алексей Савицкий/РИА Новости

Акция «Бессмертный полк» прошла в столице Китая Пекине в день празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента. По данным агентства, а памятном шествии приняли участие более 700 человек.

В числе участников акции были граждане России, стран СНГ, а также потомки советских и китайских солдат, принимавших участие в сражениях. Люди, подняв над головами портреты героев и красные знамена, прошли единым строем под песни военных лет по территории посольства России в Китае. Колонну возглавлял посол России в Китае Игорь Моргулов, который прошел с портретом своего отца.

Как сообщила РИА Новости глава Российского культурного центра в Пекине Татьяна Уржумцева, акция «Бессмертный полк» позволяет россиянам почувствовать родину и «плечо, на которое они могут опереться». Комментируя участие граждан Китая в памятном шествии, она отметила, что «каждый народ, который завоевал эту победу, имеет право на свою часть истории».

Ранее сообщалось, что жители столицы Никарагуа Манагуа устроили шествие в рамках акции «Бессмертный полк», приуроченной к празднованию Дня Победы 9 мая. Участие в мероприятиях приняли более 250 человек, среди которых были представители местных властей, главы дипмиссий дружественных стран, выпускники советских и российских университетов, а также участники Всемирного фестиваля молодежи.