Береговая охрана КНР использовала водометы против филиппинских кораблей

Фото: Philippine Coast Guard

Береговая охрана КНР применила водометы против кораблей Береговой охраны Филиппин в районе отмели Аюнгин в Южно-Китайском море, сообщил телеканал GMA News. В результате серьезно поврежден двигатель одного из морских судов.

Инцидент произошел во время доставки филиппинцами продовольствия и ротации личного состава. Грузы и экипаж располагался на корабле под названием Sierra Madre.

Береговая служба КНР не в первый раз применяет водометы против филиппинских кораблей: аналогичный случай был зафиксирован в августе. Также несколько месяцев назад китайский корабль ослепил лазером моряков с корабля филиппинской береговой охраны.

Ранее в Китае сообщили, что морское судно ВМС США Gabrielle Giffords нарушило суверенитет Китая, вторгнувшись в его территориальные воды. По словам официального представителя Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии КНР (НОАК) Тянь Цзюньли, военное судно было замечено в районе отмели Аюнгин, расположенной у островов Наньша. Тянь Цзюньли подчеркнул, что Китай расценивает это действие как провокацию. Аналогичный инцидент произошел 25 ноября. Военным НОАК удалось вытеснить американский эсминец USS Hopper из территориальных вод КНР, после чего власти Китая обвинили США в незаконном вторжении и стремлении к «морской гегемонии» и милитаризации Южно-Китайского моря.